HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Sekadar Hiburan, Channel Samuel Fernandtio Bawa Tawa Sekaligus Nilai Baik 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |17:08 WIB
Bukan Sekadar Hiburan, Channel Samuel Fernandtio Bawa Tawa Sekaligus Nilai Baik 
Bukan Sekadar Hiburan, Channel Samuel Fernandtio Bawa Tawa Sekaligus Nilai Baik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Samuel Fernandtio atau lebih dikenal dengan nama channel YouTube-nya uplkb, adalah sosok kreator muda yang berhasil mencuri perhatian lewat konten komedi dan sketsa yang tak hanya menghibur tapi juga membawa pesan inspiratif.

Nama uplkb sendiri punya cerita unik berasal dari nama akun game kakek Samuel yang kemudian dimodifikasi agar tetap terdengar lucu namun tetap sopan di mata publik. Lewat konten-kontennya yang mengundang tawa, Samuel menghadirkan hiburan yang bersih tanpa kata kasar atau adegan tak pantas yang menjadikannya tontonan yang aman dan cocok untuk semua usia.

Kecintaannya terhadap dunia komedi tumbuh sejak duduk di bangku sekolah. Terinspirasi dari kreator legendaris seperti Edhozell dan Chandra Liow, Samuel mulai bereksperimen dengan konten skit drama dan meme. 

Bukan Sekadar Hiburan, Channel Samuel Fernandtio Bawa Tawa Sekaligus Nilai Baik 
Bukan Sekadar Hiburan, Channel Samuel Fernandtio Bawa Tawa Sekaligus Nilai Baik 

Awal mula channelnya pun dipengaruhi oleh sahabatnya itu Yongshun, yang lebih dulu aktif di media sosial. Sejak saat itu, Samuel menemukan passion nya di dunia sketsa komedi dan terus mengasah kemampuannya hingga kini menjadi salah satu kreator muda yang patut diperhitungkan.

