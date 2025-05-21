Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Channel Komedi yang Relate dan Inspiratif? Cek Channel YouTube Samuel Fernandtio

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |17:02 WIB
Channel Komedi yang Relate dan Inspiratif? Cek Channel YouTube Samuel Fernandtio
Channel Komedi yang Relate dan Inspiratif? Cek Channel YouTube Samuel Fernandtio (Foto: Ist)
JAKARTA - Samuel Fernandtio kreator konten di balik channel YouTube uplkb, hadir dengan konten-konten komedi, sketsa, reaksi dan review yang selalu berhasil menarik perhatian banyak penonton.

Bukan hanya lucu, kontennya juga menyisipkan nilai-nilai positif yang menjadikannya tontonan yang aman dan inspiratif untuk semua kalangan. Gaya penyampaiannya yang energik, jujur dan apa adanya membuat banyak orang merasa dekat dengan karakter dan pesan yang Samuel bawa.

Uniknya, beberapa konten viral Samuel seperti top komen itu ada anak genius, battle emot, hingga battle sound menjadi pintu masuk bagi banyak orang untuk mengenalnya. Menurut Samuel, keberhasilan konten-kontennya tak lepas dari kemampuannya membaca tren dan menyesuaikannya dengan gaya khasnya.

Channel Komedi yang Relate dan Inspiratif? Cek Channel YouTube Samuel Fernandtio
Channel Komedi yang Relate dan Inspiratif? Cek Channel YouTube Samuel Fernandtio

Bahkan konten ubur-ubur ikan lele yang awalnya hanya diharap tembus 300 ribu views, justru melejit sampai 8 juta views secara organik. Itu membuktikan bahwa kepekaan terhadap tren, dikombinasikan dengan kreativitas, bisa menghasilkan ledakan besar di dunia digital.

Salah satu momen mengejutkan datang ketika kontennya soal api streak TikTok tiba-tiba dibanjiri lebih dari 500 ribu share. Hal ini membuat Samuel sadar bahwa audiens bukan hanya sekadar menonton, tapi juga ikut terlibat dan membagikan karyanya secara masif. Inilah bukti kekuatan komunitas yang terbangun dari kepercayaan dan konsistensi dalam menciptakan konten yang relate.

Dengan editan yang rumit namun penuh kepuasan seperti di konten anak genius vs wibu dan ketika lu nanya anak genius, Samuel membuktikan bahwa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Bagi kalian yang ingin mencari hiburan cerdas dan positif, Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube @uplkb!

(aln)

