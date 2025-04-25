Jennifer Coppen dan Justin Hubner Ngedate di London, Resmi Jadian?

LONDON - Kedekatan Jennifer Coppen dan Justin Hubner dikabarkan berpacaran setelah mengunggah video TikTok bareng di London, Inggris. Sang aktris diketahui tengah berlibur di The Big Smoke bersama sahabatnya.

Rumor asmara keduanya bermula dari unggahan keduanya di Insta Story yang menampilkan interior sebuah toko mainan bernama Jellycat. Tak hanya kesamaan unggahan, keduanya juga membuat sebuah konten TikTok yang menguatkan rumor pacaran tersebut.

Dalam video TikTok itu, Jennifer tampak bertanya harga minumannya. Justin membalasnya dengan menyebutkan nominal yang dikeluarkannya untuk membayar minuman tersebut.

Saat tahu, total harga minumannya EUR200, Jennifer berkata, “That’s not bad (Enggak terlalu mahal)”. Bersama video itu, sang aktris menuliskan caption berbunyi: “Untung dibayarin Justin Hubner”.

Tahu video tersebut akan membuat rumor baru, Jennifer membuat tagar ‘JustFriends’ yang menegaskan dia hanya berteman dengan bek Timnas Indonesia itu. Namun tentu saja para penggemar dan warganet tak percaya dengan tagar tersebut.