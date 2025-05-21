Isi Materi untuk SPPI, Deddy Corbuzier Kaget Cukuran Pesertanya Mirip Dia Semua

JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier mengaku kaget saat mengisi acara dan semua potongan rambutnya mirip dengannya.

Momen tersebut terjadi saat Deddy yang berpangkat Letkol Tituler TNI AD dan kini menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan itu mengisi sebuah acara untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

"Agak kaget ketika buka topi semua cukuran mirip saya. But... It's an Honor," katanya, melalui Instagram seperti dikutip Rabu (21/5/2025).

Dalam acara tersebut, Deddy menekankan bahwa tuhas SPPI adalah menjaga kadaulatan NKRI. SPPI berfokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"SPPI Batch 3 yang berada di bawah Kolat 3 berjumlah 3.179 orang. Saya berkesempatan bertemu 523 orang diantaranya yang sedang menjalani diklat militer di Rindam Jaya," katanya lagi.