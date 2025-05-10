Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Aldy Maldini Dituduh Tilep Duit Fans dengan Modus Dinner Bareng

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |15:30 WIB
Kronologi Aldy Maldini Dituduh Tilep Duit Fans dengan Modus Dinner Bareng
Kronologi Aldy Maldini Dituduh Tilep Duit Fans dengan Modus Dinner Bareng (Foto: IG Aldy)
A
A
A

JAKARTA - Kabar tak sedap menimpa salah satu mantan personel grup vokal Coboy Junior, Aldy Maldini. Dia dituding telah melakukan dugaan penipuan berkedok dinner bareng fans.

Kabar ini diungkap oleh salah satu akun X bernama @buwungkepin. Dia membeberkan kronologi kasus tersebut serta mengunggah foto Aldy Maldini.

"Awal November 2024, si Aldy bikin IG Story simpel banget: “Dinner yuk?” story itu semacam ajakan buat siapa aja yang pengin makan malam bareng dia. Gaya-gaya open paid dinner gitu. Fans disuruh jawab lewat kolom pertanyaan," tulis aku  tersebut dikutip Okezone.com, Sabtu (10/5/2025).

Ajakan itu menarik perhatian salah satu fans berinisial Z. Dia yang ngefans berat dengan Aldy pun antusias menerima tawaran sang idola. Akun Instagram Aldy Maldini pun merespons Z dengan meminta data diri secara lengkap sebagai proses administrasi.

Aldy Maldini
Aldy Maldini

