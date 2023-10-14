Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Erika Carlina dan Aldy Maldini Cekcok Hebat karena Iqbaal Ramadhan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |11:30 WIB
Momen Erika Carlina dan Aldy Maldini Cekcok Hebat karena Iqbaal Ramadhan
Erika Carlina dan Aldy Maldini cekcok hebat karena Iqbaal Ramadhan. (Foto: Instagram/@aldymldni)
JAKARTA - Erika Carlina dan Aldy Maldini pernah berpacaran sekitar 4 tahun silam. Hubungan asmara mereka kala itu sempat menarik perhatian publik karena perbedaan usia mereka yang cukup mencolok. Erika berusia 23 tahun, sementara Aldy masih 19 tahun. 

Namun perbedaan usia tak menjadi masalah berarti bagi mereka kala itu. Hubungan asmara tersebut bahkan diketahui keluarga masing-masing dan mendapat restu dari orangtua mereka.

"Aku dan Aldy itu sudah saling ketemu orangtua masing-masing dan sering liburan bareng. Kalau ada pesta Batak, aku ikut. Sudah mau dikasih marga juga dulu sama mamanya Aldy," ujar Erika dalam podcast YouTube TS Media, pada 3 November 2022. 

Pernyataan Erika tersebut diamini mantan personel boyband CRJ tersebut. Bahkan Aldy menyebut, sang aktris merupakan mantan pacarnya yang paling dekat dengan ibunya. Hal itu terjadi karena Erika bisa bersikap dewasa dan mudah berinteraksi dengan orangtua.

Meski hubungan itu terlihat harmonis, namun Aldy Maldini dan Erika Carlina mengakui, mereka juga kerap cekcok. Menariknya, sumber perdebatan mereka adalah Iqbaal Ramadhan yang merupakan rekan satu grup Aldy di CRJ. 

Erika Carlina dan Aldy Maldini pernah cekcok hebat karena Iqbaal Ramadhan. (Foto: Instagram/@aldymldni)

"Jadi, aku lihat Instagram dia dan menemukan pencarian terakhirnya nama Iqbaal," kata penyanyi 23 tahun berdarah Batak tersebut. Erika mengaku, kala itu Aldy sempat emosi sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. 

"Aku belum sempat menjelaskan, kami sudah ribut besar. Gara-gara Iqbaal tuh," ujar bintang film Srimulat: Hil yang Mustahal itu menambahkan. 

Halaman:
1 2
