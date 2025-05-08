Tanggapan Achmad Albar usai Fachri 3 Kali Tersandung Kasus Narkoba

JAKARTA - Achmad Albar akhirnya angkat bicara setelah putranya, Fachri Albar tersandung kasus narkoba untuk yang ketiga kali. Fachri ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat pada 20 April lalu.

Fachri memilih santai menanggapi kasus tersebut. Meski menyayangkan, ia sebagai orangtua mengaku harus tetap memberikan dukungan moral kepada sang anak.

"Ya namanya orangtua ya, sama anak, apapun ya, kita gak suka dengan kejadian ini, tentunya cuma ya mau bagaimana kita harus tetap urus," ujar Achmad Albar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Vokalis God Bless itu tak ingin membiarkan anaknya begitu saja. Dia berusaha dan berdoa agar masalah Fachri cepat selesai.

"Ikut urus, semoga semuanya berjalan lebih lancar dan dapat rehab," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, pelantun Rumah Kita tersebut menegaskan bahwa kondisi sang anak dalam keadaan baik. Saat ini, pihak keluarga juga sedang mengurus proses rehabilitasi mantan suami Renata Kusmanto tersebut.

Seperti diketahui, Fachri Albar kembali terseret kasus narkoba yang ke tiga kali pada 22 April 2025. Dia diamankan di kawasan Jakarta Selatan sekitar pukul 20.00 WIB pada Minggu 20 April 2025.

Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa empat jenis obat terlarang, satu paket sabu seberat bruto 0,65 gram, satu paket ganja seberat 1,11 gram, dua linting ganja dengan berat bruto 0,94 gram, kokain seberat 3,96 gram, serta 27 butir pil alprazolam.