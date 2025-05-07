Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |06:02 WIB
Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya
Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya (Foto: Youtube TS Media)
JAKARTA - Asri Welas ikut memberikan sentuhan personal dalam momen sakral pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Menjelang akad nikah yang digelar pada Rabu 7 Mei 205) di Ubud, Bali. Asri Welas merancang batik khusus untuk prosesi melukat—ritual pembersihan diri secara spiritual yang berasal dari tradisi Hindu Bali.

Dalam prosesi tersebut, Luna Maya dan Maxime Bouttier tampak anggun mengenakan kain batik berwarna cokelat pupus dari Denyut Semesta. Batik itu dirancang secara khusus sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya Bali yang mengiringi langkah mereka menuju kehidupan pernikahan.

"Motif-motif ini penuh makna, kelanggengan, rezeki limpah ruah, keturunan baik, welas asih, sabar, dan kreativitas," ujar Asri dalam unggahan video Instagramnya."Batik ini dibuat dengan kain daur ulang dan pewarna alam," katanya. 

Momen Akad Nikah yang Sakral dan Penuh Haru
Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya

Momen Akad Nikah yang Sakral dan Penuh Haru

Setelah menjalani upacara melukat, prosesi akad nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier berlangsung dengan khidmat di sebuah resort mewah di kawasan Ubud. Disaksikan keluarga dan kerabat dekat, Maxime memasuki area pelaminan dengan gagah mengenakan busana adat khas Yogyakarta. Ia didampingi oleh kakak kandung Luna Maya, Tip Jabrik Noventine, yang juga bertindak sebagai wali nikah.

Sementara itu, Luna Maya tampil anggun dalam balutan kebaya putih dengan tatanan rambut sanggul berhias kain tipis yang menjuntai. Keduanya terlihat serasi dalam konsep pernikahan yang menggabungkan unsur budaya dan nilai spiritual.

Proses akad diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Suasana haru terasa kental di momen tersebut, apalagi ketika penghulu mulai membacakan ijab kabul yang kemudian disambut dengan jawaban tegas dari Maxime.

“Saya nikahkan adik kandung saya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan maskawin 7,5 gram logam mulia dan uang sebesar 2.025 dolar Amerika dibayar tunai,” ucap Tip Jabrik dalam ijab.

“Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan maskawin 7,5 gram logam mulia dan 2.025 dolar Amerika dibayar tunai,” jawab Maxime penuh keyakinan.

Akad nikah pun dinyatakan sah oleh para saksi, yakni Raffi Ahmad yang mewakili pihak mempelai perempuan, dan Irwan Danny Mussry sebagai saksi dari pihak pria.

 

Halaman:
1 2
