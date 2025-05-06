Aziz Hedra Siapkan Single Terbaru, Janjikan Warna Baru Setelah Album Lesson Learned

JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu berbakat, Aziz Hedra, tengah mempersiapkan karya terbaru yang sudah dinanti para penggemarnya. Setelah sukses merilis album Lesson Learned, Aziz kini kembali menyapa pendengar dengan proyek musik yang digarap penuh semangat.

"Alhamdulillah aku memang lagi nyiapin single terbaru aku. Ini adalah karya aku selanjutnya setelah rilis full album Lesson Learned. Beberapa potongannya sudah aku spill dikit-dikit di media sosial," ungkap Aziz Hedra.

Antusiasme fans pun terlihat jelas, terutama setelah Aziz membagikan cuplikan dan petunjuk lewat platform digitalnya. Namun, justru Aziz sendiri yang mengaku lebih tidak sabar menyambut perilisan lagu barunya.

"Sebenernya aku kayaknya yang lebih gak sabar... Hahaha. Yang bikin aku excited banget itu karena proses dan perjalanannya. Banyak diskusi panjang soal: 'Apa sih langkah selanjutnya dari seorang Aziz Hedra setelah Lesson Learned?' Harusnya sih single ini lebih fresh dan terasa berbeda. Semoga teman-teman bisa menghargai fase baruku ini," ujarnya dengan penuh semangat.