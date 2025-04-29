Mesa Hira Beri Sentuhan Rock dalam Lagu Jamila, Anang sampai Terpukau

Mesa Hira Beri Sentuhan Rock dalam Lagu Jamila, Anang sampai Terpukau. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

JAKARTA - Mesa Hira kembali memberikan penampilan memukau di panggung Top 4 Indonesian Idol Season XIII pada Senin (28/4/2025) malam. Setelah berduet dengan Juicy Luicy, dia tampil solo membawakan lagu Jamila.

Kemampuan Mesa memberikan nuansa rock dengan vokal serak yang menggelegar sukses membuat Anang Hermansyah terpukau. “Kamu membawakan lagu ini dengan enerjik, menarik, dan tak kaku,” puji musisi 56 tahun tersebut.

Komentar senada juga diberikan Bunga Citra Lestari. “Part favorit aku terletak pada bagian akhir di mana kamu memberikan improvisasi ciamik dengan keliling (panggung). Itu keren banget sih,” kata pelantun Sunny tersebut.

Selain Mesa Hira, panggung Indonesian Idol Season XIII juga akan dimeriahkan Mesa Hira, Vanessa Zee, Shabrina Leanor, dan Fajar Noor. Keempat kontestan membuka kompetisi dengan berduet dengan band Juicy Luicy.

Jangan lupa mendukung kontestan jagoan Anda dengan memberikan voting melalui aplikasi RCTI+ selama penayangan Indonesian Idol. Acara ini tayang Live, pada Senin (28/4/2025), pukul 21.30 WIB.*

(SIS)