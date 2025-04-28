Yuke Dewa 19 Diduga Tabrak Anak Kecil hingga Tak Sadarkan Diri, Sigap Bawa Korban ke RS

JAKARTA - Media sosial belakangan digegerkan dengan video diduga bassist Dewa 19, Yuke Sampurna, menabrak seorang anak kecil di Kawasan Cikalong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dikutip dari unggahan akun @/delete_.id, terlihat pria berkepala pelontos mengenakan kaos hitam celana panjang cokelat tengah mengangkat anak kecil korban tabrak mobil miliknya.

Tampak jelas bahwa kondisi korban sudah tak sadarkan diri. Warga yang berada di lokasi pun sempat panik melihat kondisi korban.

"Menurut pengunggah video di Facebook, Yuke berhasil menyelamatkan anak tersebut dan bertanggung jawab penuh," tulis keterangan dalam akun tersebut.