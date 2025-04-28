Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Insiden Yuke Dewa 19 Tabrak Anak Kecil di Tasikmalaya Berujung Damai

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |17:36 WIB
Insiden Yuke Dewa 19 Tabrak Anak Kecil di Tasikmalaya Berujung Damai
Insiden Yuke Sampurna Menabrak Anak di Tasikmalaya Berujung Damai. (Foto: Instagram/Dewa 19)
JAKARTA - Yuke Sampurna terlibat kecelakaan. Bassist Dewa 19 itu diketahui menabrak seorang anak di kawasan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 21 April silam. 

Insiden itu dikonfirmasi oleh Kapolsek Cikalong AKP Dede Darmawan. “Benar, peristiwanya sepekan silam. Tapi sepertinya baru viral sekarang. Insiden itu, sudah ditangani Lantas Polres Tasikmalaya,” ujarnya, pada Senin (28/4/2025). 

Dede menjelaskan, kecelakaan tersebut awalnya memang tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun, jajaran Polres Tasikmalaya memilih turun tangan sampai kasus tersebut akhirnya berujung damai. 

Yuke Sampurna
Yuke Sampurna

“Saat ini, tidak ada laporan dan kondisinya sudah damai,” tutur Dede Darmawan menambahkan.

Seperti diketahui, video Yuke Dewa 19 yang sedang mengendarai mobil Jeep menabrak seorang anak sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video itu terlihat, bassist 56 tahun tersebut sigap menolong korbannya.

Yuke tampak menggendong korban yang tak sadarkan diri, lalu memindahkannya ke salah satu sedan hitam untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.*

