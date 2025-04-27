Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Judul Terbaru Short Series RCTI+ Sudah Bisa Ditonton Gratis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |20:49 WIB
Judul Terbaru Short Series RCTI+ Sudah Bisa Ditonton Gratis
Judul terbaru short series RCTI+ sudah bisa ditonton gratis. (Foto: RCTI+)
JAKARTA - Setelah berhasil merilis 6 judul Short Series, RCTI+ kembali menghadirkan 5 judul baru yang sudah bisa disaksikan secara gratis melalui streaming. Kelima judul tersebut adalah Menantu Penguras Harta, Antara Tahta & Cinta, Untuk Hati yang Sempurna, Takdir Penuntun Cinta dan Diantara Cinta & Rahasia.

Judul Menantu Penguras Harta merupakan judul original kedua yang diproduksi RCTI+ untuk hadir sebagai Short Series setelah pada gelombang pertama RCTI+ sukses menghadirkan short series berjudul Berbalas Selingkuh.

Menantu Penguras Harta sendiri bercerita tentang keluarga Miranda yang baru saja ditinggal meninggal suaminya dan harus menjalani kehidupan bersama anaknya Bagas dan juga Eva menantunya. Konflik terjadi ketika ternyata Eva menjalankan intrik untuk meraih keuntungan lebih banyak sedangkan Bagas sebagai anak bingung harus membela ibunya atau istrinya sendiri.

Short Series Menantu Penguras Harta dan empat judul lainnya sendiri sudah bisa disaksikan melalui streaming di RCTI+ SuperApp mulai 25 April 2025.

Drama Pendek RCTI+  dapat disaksikan kapan saja, dan dimana saja. Setiap bulannya, RCTI+ akan merilis 2 judul drama lokal produksi sendiri dan mengakuisisi berbagai drama dari luar negeri, memperkaya pilihan tontonan bagi pengguna

"Kami memahami bahwa perempuan dan ibu-ibu memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat. Dengan menghadirkan drama pendek berdurasi 3-5 menit, kami berharap dapat memberikan hiburan berkualitas yang mudah diakses dan sesuai dengan waktu luang mereka. Melalui cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan nyata, kami ingin menemani dan menginspirasi mereka di tengah kesibukan sehari-hari," ujar Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director RCTI+.

(tty)

