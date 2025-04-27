Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenazah Bunda Iffet Diberangkatkan ke TPU Karet Bivak Dikawal Moge Ustadz Alfie dan Slankers 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |14:12 WIB
Jenazah Bunda Iffet Diberangkatkan ke TPU Karet Bivak Dikawal Moge Ustadz Alfie dan Slankers 
Jenazah Bunda Iffet Diberangkatkan ke TPU Karet Bivak. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah almarhumah Bunda Iffet Veceha diberangkatkan ke TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat dari Jalan Potlot III, Pancoran, Jakarta Selatan usai disolatkan di Masjid Al-Hidayah pada Minggu (27/4/2025) pukul 12.23 WIB.

Pantauan di lokasi, iring-iringan mobil jenazah Bunda Iffet dikawal langsung oleh Ustadz Alfie Alfandy pendiri Bikers Dakwah menggunakan motor gede (moge) Harley Davidson berwarna merah dan juga dua pengawalan dari Polisi Militer. 

Terlihat sejumlah mobil iring-iringan dan pemotor yang didominasi Slankers itu juga turut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir.

Sebelumnya, pukul 11.32 WIB, jenazah Bunda Iffet yang sudah berada di kurung batang tertutup kain hijau bertuliskan lafadz Al-Qur'an serta kain jarik batik. Selanjutnya, pihak keluarga melakukan prosesi berjalan di bawah kurung batang.

Jenazah selanjutnya ditandu menuju Masjid Al-Hidayah dari Markas Besar Slank diiringi pelayat dan sanak saudara serta Slankers. Jenazah akan disolatkan setelah ibadah solat Dzuhur.

Terpantau satu unit ambulans jenis Toyota Hiace silver dari Mobil Pelayanan Jamaah Yayasan Masjid Al-Ikhlas telah terparkir di pintu Masjid Al-Hidayah untuk menghantarkan almarhumah Bunda Iffet ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Karet Bivak.

Sekedar informasi, Bunda Iffet meninggal dunia pada usia kehamilan 87 tahun pada Sabtu (26/4) pukul 22.42 WIB. Rencananya akan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Minggu (27/4) Ba'da Dzuhur.

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/205/3172865//slank_bakal_duet_bersama_deep_purple-4JQn_large.JPG
Confirmed! Slank Bakal Duet Bareng Deep Purple di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/205/3171247//bimbim_slank-VRGi_large.jpg
Bimbim Tegaskan Slank Tak Terlibat Polemik Royalti: Itu Cuma Uang Jajan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162619//bimbim_slank-iu5W_large.jpg
Bimbim Slank Kenang Bunda Iffet di Momen Ulang Tahun ke-88 Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159324//suryadharma_ali-LhwZ_large.jpg
Profil Suryadharma Ali, Politikus Ulung Dua Kali Dipercaya SBY Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152750//mantan_jaksa_agung_abdul_rahman_saleh_wafat-Wwh2_large.jpg
Korps Adhiyaksa Berduka, Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145769//ridho_slank-mdZq_large.jpg
Ridho Slank Desak Pemerintah Tegas Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat: Jangan Rusak Alam
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement