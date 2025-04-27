Jenazah Bunda Iffet Diberangkatkan ke TPU Karet Bivak Dikawal Moge Ustadz Alfie dan Slankers

JAKARTA - Jenazah almarhumah Bunda Iffet Veceha diberangkatkan ke TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat dari Jalan Potlot III, Pancoran, Jakarta Selatan usai disolatkan di Masjid Al-Hidayah pada Minggu (27/4/2025) pukul 12.23 WIB.

Pantauan di lokasi, iring-iringan mobil jenazah Bunda Iffet dikawal langsung oleh Ustadz Alfie Alfandy pendiri Bikers Dakwah menggunakan motor gede (moge) Harley Davidson berwarna merah dan juga dua pengawalan dari Polisi Militer.

Terlihat sejumlah mobil iring-iringan dan pemotor yang didominasi Slankers itu juga turut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir.

Sebelumnya, pukul 11.32 WIB, jenazah Bunda Iffet yang sudah berada di kurung batang tertutup kain hijau bertuliskan lafadz Al-Qur'an serta kain jarik batik. Selanjutnya, pihak keluarga melakukan prosesi berjalan di bawah kurung batang.

Jenazah selanjutnya ditandu menuju Masjid Al-Hidayah dari Markas Besar Slank diiringi pelayat dan sanak saudara serta Slankers. Jenazah akan disolatkan setelah ibadah solat Dzuhur.

Terpantau satu unit ambulans jenis Toyota Hiace silver dari Mobil Pelayanan Jamaah Yayasan Masjid Al-Ikhlas telah terparkir di pintu Masjid Al-Hidayah untuk menghantarkan almarhumah Bunda Iffet ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Karet Bivak.

Sekedar informasi, Bunda Iffet meninggal dunia pada usia kehamilan 87 tahun pada Sabtu (26/4) pukul 22.42 WIB. Rencananya akan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Minggu (27/4) Ba'da Dzuhur.

