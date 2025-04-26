Kaya dan Miskin Sama Saja, Farel Tarek Buktikan Melalui Sketsa Komedi

JAKARTA - Farel Tarek kembali menghadirkan humor segar lewat video sketsa komedi terbaru di kanal YouTube. Dalam unggahan terbarunya, Farel menyuguhkan perspektif tentang kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin yang dibalut dengan humor khas yang pastinya membuat tertawa.

Farel membuka video dengan membahas kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap remeh tapi sangat menyentuh. Ia menyoroti perbedaan cara hidup orang miskin dan orang kaya yang seringkali tampak kontras. Ia biasanya memakan mie dengan nasi agar kenyang, sedangkan orang kaya hanya memakan mi saja tanpa nasi.

Kaya dan Miskin Sama Saja, Farel Tarek Buktikan Melalui Sketsa Komedi

Tak hanya berhenti di situ, Farel juga menyorot fenomena “kaya-kayaan” yang kini marak di kalangan masyarakat. Ia menunjukkan kondisi ironis dimana orang-orang berpura-pura kaya demi gengsi dan ego semata. Tak hanya sketsa, dalam video kali ini Farel juga secara tersirat menyampaikan kritik sosial yang disampaikan dengan gaya ringan namun tetap menyinggung isu tersebut.

Namun, kekuatan utama dari konten ini bukan hanya di sisi humornya. Farel dengan cermat menyeimbangkan humor dan kritik sosial yang ingin disampaikan. Ia ingin menyampaikan bahwa dibalik semua perbedaan, manusia sejatinya setara. Ia menunjukkan bahwa baik orang kaya maupun orang miskin memiliki hal-hal yang serupa.

Video berdurasi sekitar 10 menit ini kembali menunjukkan bahwa Farel ingin menghadirkan konten yang bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan kritik sosial. Dengan pendekatan komedi satir, Farel semakin menunjukkan tujuannya. Jangan lewatkan video terbaru Farel Tarek hanya di YouTube @farelogic.

(aln)