Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kaya dan Miskin Sama Saja, Farel Tarek Buktikan Melalui Sketsa Komedi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |19:01 WIB
Kaya dan Miskin Sama Saja, Farel Tarek Buktikan Melalui Sketsa Komedi
Kaya dan Miskin Sama Saja, Farel Tarek Buktikan Melalui Sketsa Komedi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Farel Tarek kembali menghadirkan humor segar lewat video sketsa komedi terbaru di kanal YouTube. Dalam unggahan terbarunya, Farel menyuguhkan perspektif tentang kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin yang dibalut dengan humor khas yang pastinya membuat tertawa. 

Farel membuka video dengan membahas kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap remeh tapi sangat menyentuh. Ia menyoroti perbedaan cara hidup orang miskin dan orang kaya yang seringkali tampak kontras. Ia biasanya memakan mie dengan nasi agar kenyang, sedangkan orang kaya hanya memakan mi saja tanpa nasi.

Kaya dan Miskin Sama Saja, Farel Tarek Buktikan Melalui Sketsa Komedi
Kaya dan Miskin Sama Saja, Farel Tarek Buktikan Melalui Sketsa Komedi

Tak hanya berhenti di situ, Farel juga menyorot fenomena “kaya-kayaan” yang kini marak di kalangan masyarakat. Ia menunjukkan kondisi ironis dimana orang-orang berpura-pura kaya demi gengsi dan ego semata. Tak hanya sketsa, dalam video kali ini Farel juga secara tersirat menyampaikan kritik sosial yang disampaikan dengan gaya ringan namun tetap menyinggung isu tersebut. 

Namun, kekuatan utama dari konten ini bukan hanya di sisi humornya. Farel dengan cermat menyeimbangkan humor dan kritik sosial yang ingin disampaikan. Ia ingin menyampaikan bahwa dibalik semua perbedaan, manusia sejatinya setara. Ia menunjukkan bahwa baik orang kaya maupun orang miskin memiliki hal-hal yang serupa. 

Video berdurasi sekitar 10 menit ini kembali menunjukkan bahwa Farel ingin menghadirkan konten yang bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan kritik sosial. Dengan pendekatan komedi satir, Farel semakin menunjukkan tujuannya. Jangan lewatkan video terbaru Farel Tarek hanya di YouTube @farelogic.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/206/3127255/uang_lebaran-NB5r_large.jpg
Fenomena Lebaran yang Bikin Ngakak! Sitkom Farel Tarek Wajib Ditonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180096//deddy_corbuzier-cKNi_large.jpg
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sepakat Bercerai, Bukan Karena Orang Ketiga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180065//azia_riza-3q7w_large.JPG
Banana Boat Bikin Mual? Aksi Lucu Azia di Tengah Ombak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/482/3179986//ashanty-TUWg_large.jpg
Ashanty Makin Langsing, Bongkar Rahasia Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179900//azia_riza-pSMQ_large.JPG
Azia Coba Masak Chicken Katsu Curry, Chef Aslinya Sampai Kaget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179897//angbeen_rishi_dan_adly_fairuz-KnU4_large.jpg
Angbeen Rishi Resmi Gugat Cerai Adly Fairuz ke PA Jaksel, Sidang Perdana 6 November
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement