Fenomena Lebaran yang Bikin Ngakak! Sitkom Farel Tarek Wajib Ditonton

JAKARTA - YouTuber dan kreator konten Farel Tarek kembali menghibur penontonnya dengan sitkom terbaru bertema Lebaran. Kali ini, Farel menyajikan berbagai fenomena khas Idul fitri yang pastinya relate sekali.

Dalam episode ini, Farel mengangkat momen-momen unik yang sering terjadi saat Lebaran. Dimulai ketika uang THR anak yang tiba-tiba raib setelah diberikan orang tua dengan alasan “biar aman”. Hal ini tentu sudah tidak asing bagi banyak orang, terutama mereka yang sejak kecil sering mengalami nasib serupa.

Tidak hanya itu, momen canggung saat kenalan dengan sepupu jauh juga menjadi bagian dari cerita. Lucunya, di sitkom ini, ada plot twist di mana ternyata sepupu jauh yang baru dikenalnya justru adalah pacarnya. Situasi ini dikemas dengan komedi khas Farel yang spontan.

Tak ketinggalan, sitkom ini juga menampilkan interogasi tahunan keluarga besar. Pertanyaan klasik seperti "Udah kerja di mana?" dan "Udah punya pacar belum?" kembali menjadi bahan utama yang disajikan. Dialog khas keluarga Indonesia ini dijamin membuat penonton tertawa sekaligus merasa terwakili. Salah satu adegan yang menggelitik dalam sitkom ini adalah drama kompor gas saat mudik yang selalu menjadi ajang adu mulut keluarga sebelum mudik.