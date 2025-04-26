Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Persalinan Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Siap Jadi Ayah Siaga

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |07:55 WIB
Jelang Persalinan Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Siap Jadi Ayah Siaga
Jelang Persalinan Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Siap Jadi Ayah Siaga (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA  Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid tengah menanti kehadiran anak pertama mereka. Menyambut momen istimewa ini, Thariq mengaku sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ayah siaga. Ia bahkan mulai mempelajari karakter bayi agar bisa lebih memahami kebutuhan sang buah hati kelak.

“Sekarang lagi banyak belajar untuk jadi ayah yang baik. Pokoknya pengin menyiapkan semuanya dengan sebaik mungkin,” ujar Thariq saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (26/4/2025).

Thariq mengungkapkan, ia ingin menciptakan kenyamanan bagi anaknya sejak dini, termasuk dengan memastikan sang anak merasa tenang saat berada di dekatnya.

Jelang Persalinan Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Siap Jadi Ayah Siaga
Jelang Persalinan Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar Siap Jadi Ayah Siaga

Ketika ditanya soal nama, Thariq masih merahasiakan. Namun ia memberi sedikit bocoran bahwa nama calon anaknya akan terinspirasi dari nama dirinya dan sang istri. “Namanya masih mirip-mirip,” ucapnya singkat.

