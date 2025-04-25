Ravi Andika Angkat Tema Gagal Move On Lewat Lirik Emosional Berbahasa Indonesia

JAKARTA - Setelah merilis empat single berbahasa Inggris, Ravi Andika akhirnya kembali menulis dalam Bahasa Indonesia lewat single terbarunya yang berjudul Kembali?. Dirilis pada 25 April 2025, lagu ini menandai langkah baru sekaligus nostalgia bagi Ravi yang mengaku rindu menggunakan Bahasa Ibu dalam karyanya.

“Sederhana saja. Kangen punya lagu yang bisa dibawakan dengan Bahasa Ibu,” ujar Ravi.

Kembali? mengisahkan tentang seseorang yang ingin kembali pada mantan kekasihnya, namun dihantui rasa ragu. Sebuah refleksi jujur tentang kegagalan move on yang dibungkus dengan lirik lugas dan nuansa dramatis.

“Di lagu ini aku ingin menyampaikan perasaan gagal move on yang digambarkan dengan lebih dramatis sesuai dengan apa yang banyak orang alami di era sekarang,” kata Ravi menjelaskan.