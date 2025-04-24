Weekend, Waktunya Marathon Series Bareng GTV

JAKARTA - GTV menghadirkan Amazing Original Series dari Vision+ untuk Anda nikmati bersama keluarga dan sahabat di akhir pekan. Ada dua tayangan spesial yang bisa Anda nikmati pada Sabtu dan Minggu.

Episode ketiga Second Account dan My Comic Boyfriend akan kembali hadir semakin rumit dan seru, pada Sabtu dan Minggu pukul 22.00 WIB. Sabtu malam, series Second Account akan menghadirkan misteri lebih dalam.

Kali ini, Rini akhirnya bertemu dengan Mira, seseorang yang mengaku punya kedekatan dengan mendiang Dewi. Dari Mira, Rini mendapat satu petunjuk penting bahwa Mas Yus adalah sosok misterius yang diduga sangat dekat dengan Dewi sebelum kematiannya.

Penyelidikan membawa Rini ke sebuah event, di mana ia akhirnya berhadapan langsung dengan Mas Yus yang terkenal dengan akun @user6619. Namun, pertemuan itu tidak berjalan mulus.

Emosi Rini meledak dan hampir menghancurkan strategi yang telah ia rancang dengan susah payah. Di tengah gejolak perasaan dan tekanan batin, mampukah Rini tetap berpikir jernih demi menemukan kebenaran? Atau justru semuanya hancur karena emosinya sendiri?