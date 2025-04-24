Detik-Detik Jenazah Ricky Siahaan Tiba di Rumah Duka, Disambut Keluarga dan Sahabat

Detik-Detik Jenazah Ricky Siahaan Tiba di Rumah Duka, Disambut Keluarga dan Sahabat.

JAKARTA - Jenazah Ricky Siahaan akhirnya tiba di Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Kamis (24/4/2025), pukul 21.20 WIB. Kedatangan jenazah gitaris band Seringai itu disambut istri, keluarga, dan sahabat.

Dalam keheningan, keluarga dan sahabat hanya bisa memandangi peti mati berwarna putih yang membalut jasad Ricky. Bersama keluarga, terlihat sederet sahabat mendiang datang memberikan penghormatan terakhir.

Detik-Detik Jenazah Ricky Siahaan Tiba di Rumah Duka, pada 24 April 2025, pukul 21.20 WIB. (OKEZONE)

Ada Soleh Solihun, Cholil Mahmud, Akbar Bagus Sudibyo, Wendi Putranto, hingga Doddy Hamson. Sementara itu, tangis drummer Seringai, Edy Khemod pecah saat tiba di rumah duka.

Dia terlihat menumpahkan kesedihannya dalam pelukan drummer Efek Rumah Kaca, Akbar Bagus Sudibyo. Beberapa saat mereka saling berpelukan, sebelum akhirnya memasuki rumah duka yang telah dipenuhi bunga dukacita.

Gitaris Seringai, Ricky Siahaan mengembuskan napas terakhirnya di usia 48 tahun karena serangan jantung. Dia meninggal dunia di pertunjukan terakhir Seringai di Tokyo, Jepang, pada 19 April 2025, pukul 21.30 waktu setempat.*

