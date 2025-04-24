Tangis Edy Khemod Pecah saat Tiba di Rumah Duka Ricky Siahaan

Edy Khemod terlihat menangis saat tiba di Rumah Duka Sentosa di mana jenazah Ricky Siahaan akan disemayamkan. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Edy Khemod, tiba di Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Drummer band Seringai itu lebih dahulu mendarat, sebelum jenazah sang sahabat, Ricky Siahaan tiba dan disemayamkan di rumah duka.

Edy yang datang dalam balutan busana serba hitam tampak disambut beberapa kerabat yang menanti di rumah duka. Dia kemudian menangis di pelukan Akbar Bagus Sudibyo, drummer Efek Rumah Kaca.

Tabita, istri mendiang Ricky Siahaan, terlihat di rumah duka dengan barisan karangan bunga. Setibanya di Jakarta, jenazah sang gitaris akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka untuk memberikan peringatan terakhir untuknya.

Rencananya, jenazah Ricky akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang Barat, pada 26 April 2025. Manajemen Seringai mengatakan, sang gitaris meninggal dunia karena serangan jantung saat tampil di Gekiko Fest Tokyo, Jepang, pada 19 April 2025.*

(SIS)