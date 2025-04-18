Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Blakblakan Akui Operasi Plastik: Tidak Ada yang Aku Tutupi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |18:19 WIB
Erika Carlina Blakblakan Akui Operasi Plastik: Tidak Ada yang Aku Tutupi
Erika Carlina Blakblakan Akui Operasi Plastik: Tidak Ada yang Aku Tutupi (Foto: IG Erika)
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina belum lama ini membagikan cerita seputar rahasia kecantikannya. Bintang film Pabrik Gula itu memang dikenal selalu tampil menawan dan mencuri perhatian di berbagai kesempatan.

Namun di balik pesona wajahnya, wanita berkulit eksotis ini secara jujur mengakui bahwa ia pernah menjalani prosedur operasi plastik. Erika blak-blakan bahwa bagian hidungnya telah melalui tindakan rhinoplasty atau operasi pembentukan hidung. “Kalau hidung aku rhinoplasty,” ujar Erika dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube Melaney Ricardo, dikutip Jumat (18/4/2025).

Mendengar pengakuan itu, Melaney pun memuji hasilnya. “Bagus lho hidung lo,” katanya.

Erika Carlina Blakblakan Akui Operasi Plastik: Tidak Ada yang Aku Tutupi
Erika Carlina Blakblakan Akui Operasi Plastik: Tidak Ada yang Aku Tutupi

Tak hanya hidung, Erika juga melakukan operasi pada bagian bibir. Namun alih-alih mempertebal seperti kebanyakan orang, Erika justru memilih untuk menipiskan bibirnya. Ia merasa bentuk bibirnya sebelumnya terlalu tebal dan tampak membesar saat muncul di layar.

