Erika Carlina Ungkap Tantangan di Film Pabrik Gula

JAKARTA - Erika Carlina turut menghadiri acara Gala Premier film Pabrik Gula yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Erika tampil elegan dengan busana rancangan desainer Arjun Putra, dipadukan dengan riasan dan tatanan rambut yang flawless.

Erika mengungkapkan antusiasmenya menjelang penayangan film Pabrik Gula di Amerika Serikat pada 27 Maret 2025. Film ini menjadi salah satu karya horor yang menarik perhatian, terutama karena diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di media sosial.

Erika menceritakan salah satu adegan tersulit yang harus ia jalani selama proses syuting. Adegan tersebut dilakukan di kamar mandi dengan teknik one shot atau sekali rekam selama tiga menit penuh.

"Salah sedikit saja harus ulang dari awal. Emosi harus diulang dari nol lagi, aku enggak boleh nangis, enggak boleh kaget," ungkap Erika.

Berperan dalam film horor ini membuat Erika banyak belajar, terutama soal teknik pengambilan gambar yang digunakan oleh sutradara Awi Suryadi.

"Aku belajar banyak banget soal teknik. Ternyata Mas Awi itu memilih, kalau ada yang susah, kenapa harus pilih yang gampang? Tekniknya keren banget," ujar Erika.

Ia juga menambahkan bahwa dalam salah satu adegan menegangkan, bukan para pemain yang diangkat menggunakan sling, melainkan kameranya.

"Sebenarnya bukan kita para manusianya yang di-sling, tapi kameranya yang di-sling," tambahnya.

Saat ditanya mengenai adegan intim dalam film ini, Erika memilih untuk merahasiakannya dan tidak ingin memberikan spoiler.

"Suuutt... jangan dulu dibahas, aku nggak mau spoilerin," katanya sambil tertawa.