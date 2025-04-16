Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Dilan Janiyar, Diperas dan Diselingkuhi Suami Pengangguran Berkali-kali

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |19:39 WIB
Curhat Dilan Janiyar, Diperas dan Diselingkuhi Suami Pengangguran Berkali-kali
Curhat Dilan Janiyar, Diperas dan Diselingkuhi Suami Pengangguran Berkali-kali. (Foto: Instagram/@andiandalusia)
A
A
A

JAKARTA - Dilan Janiyar geram dengan perselingkuhan sang suami, Safnoviar Tiasdi. Tak hanya sekali, pria yang menikahinya pada Januari 2023 itu ternyata mulai berselingkuh sebulan setelah mereka menikah. 

“Selingkuhnya, tidak hanya dengan satu perempuan. Pun tidak hanya sekali. Kok ada laki-laki sekejam ini. Aku benar-benar ditipu habis-habisan. Ya Allah,” ujar selebgram asal Yogyakarta tersebut dalam unggahan Eksklusifnya di Instagram, pada Rabu (16/4/2025).

Dilan Janiyar dalam tulisannya mengatakan, Safnoviar Tiasdi ‘memeras’ dirinya lewat harta gana-gini. Namun begitu, dia tidak membeberkan secara detail ‘pemerasan’ seperti apa yang dilakukan sang suami.

Dilan Janiyar
Curhat Dilan Janiyar, Diperas dan Diselingkuhi Suami Pengangguran Berkali-kali. (Foto: Instagram/@andiandalusia)

“Aku kerja ibarat kepala jadi kaki dan kaki jadi kaki yang penting halal malah begini balasannya. Aku yang kerja, aku yang diselingkuhi, aku juga yang diperas,” tutur lulusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada tersebut.

Content creator 25 tahun itu mengaku, saat ini sangat hancur menghadapi permasalahan rumah tangganya. Kondisi itu bahkan sampai membuatnya memutuskan angkat kaki dari rumah yang ditempatinya selama ini.

“Jujur, ada banyak banget kenangan di rumah itu yang membuat aku tambah stress. Kemarin, aku sampai ada niat untuk suicide (bunuh diri). Demi Allah, sakit banget. Makanya, aku sampai ambil apartemen. Aku butuh ketenangan batin,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133400/dilan_janiyar-oPBh_large.jpg
Terima Harta Gana-gini Rp800 Juta, Safnoviar Tiasdi Cuma Nafkahi Anak Rp3 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133342/dilan_janiyar-lkL8_large.jpg
Dilan Janiyar Berikan Safnoviar Tiasdi Harta Gana-gini Rp800 Juta dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/33/3118067/dilan_janiyar-YOvq_large.jpg
Diselingkuhi Suami, TikToker Dilan Janiyar Pilih Operasi Plastik ke Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3144013//viral_perkumpulan_pria_mirip_safno_live_tiktok_bareng_netizen_dilan_ngakak_lihat_ini-BSN2_large.jpg
Viral Perkumpulan Pria Mirip Safno Live TikTok Bareng, Netizen: Dilan Ngakak Lihat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/612/3139443//outfit_safno_dan_wanita_yang_duduk_semobil_ternyata_couple_loh-80Kt_large.jpg
Outfit Safno dan Wanita yang Duduk Semobil Ternyata Couple Loh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139282//siapa_wanita_berhijab_yang_viral_semobil_bareng_safno_ternyata_ini_sosoknya-6kKD_large.jpg
Siapa Wanita Berhijab yang Viral Semobil Bareng Safno? Ternyata Ini Sosoknya!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement