Curhat Dilan Janiyar, Diperas dan Diselingkuhi Suami Pengangguran Berkali-kali

JAKARTA - Dilan Janiyar geram dengan perselingkuhan sang suami, Safnoviar Tiasdi. Tak hanya sekali, pria yang menikahinya pada Januari 2023 itu ternyata mulai berselingkuh sebulan setelah mereka menikah.

“Selingkuhnya, tidak hanya dengan satu perempuan. Pun tidak hanya sekali. Kok ada laki-laki sekejam ini. Aku benar-benar ditipu habis-habisan. Ya Allah,” ujar selebgram asal Yogyakarta tersebut dalam unggahan Eksklusifnya di Instagram, pada Rabu (16/4/2025).

Dilan Janiyar dalam tulisannya mengatakan, Safnoviar Tiasdi ‘memeras’ dirinya lewat harta gana-gini. Namun begitu, dia tidak membeberkan secara detail ‘pemerasan’ seperti apa yang dilakukan sang suami.

Curhat Dilan Janiyar, Diperas dan Diselingkuhi Suami Pengangguran Berkali-kali. (Foto: Instagram/@andiandalusia)

“Aku kerja ibarat kepala jadi kaki dan kaki jadi kaki yang penting halal malah begini balasannya. Aku yang kerja, aku yang diselingkuhi, aku juga yang diperas,” tutur lulusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada tersebut.

Content creator 25 tahun itu mengaku, saat ini sangat hancur menghadapi permasalahan rumah tangganya. Kondisi itu bahkan sampai membuatnya memutuskan angkat kaki dari rumah yang ditempatinya selama ini.

“Jujur, ada banyak banget kenangan di rumah itu yang membuat aku tambah stress. Kemarin, aku sampai ada niat untuk suicide (bunuh diri). Demi Allah, sakit banget. Makanya, aku sampai ambil apartemen. Aku butuh ketenangan batin,” ungkapnya.