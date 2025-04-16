Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Asri Welas Sedih Perankan Sosok Julid dalam Film

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |03:40 WIB
JAKARTA Asri Welas mengaku sempat merasa sedih ketika dipercaya memerankan sosok Bu Pur dalam film komedi Cocote Tonggo produksi Tobali Film dan Skak Studios. Dalam film tersebut, Bu Pur digambarkan sebagai perempuan yang senang bergosip dan mencampuri urusan orang lain.

Saat ditemui dalam konferensi pers di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Asri menceritakan pengalamannya mendalami karakter yang menurutnya cukup menantang sekaligus menyentuh sisi emosional pribadinya. “Saya jadi Bu Pur, dan karakter ini benar-benar suka ngomongin orang. Tapi justru dari sini saya banyak belajar. Saya nggak mau jadi Bu Pur di kehidupan nyata,” ungkap Asri.

Ia mengaku bahwa memerankan karakter julid seperti Bu Pur membuatnya semakin menyadari pentingnya tidak menghakimi kehidupan orang lain. Asri menyampaikan bahwa setiap orang punya latar belakang dan cerita masing-masing yang sering kali tidak diketahui oleh orang lain.

“Aku jadi sadar, semua orang punya masalah yang kita nggak tahu latar belakangnya. Kita nggak tahu apa yang mereka alami,” lanjutnya.

Asri bahkan hampir menangis saat membayangkan bertemu sosok seperti Bu Pur di dunia nyata. Pasalnya, ia sendiri pernah menjadi korban komentar negatif dari orang-orang yang menilai perubahan hidupnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

“Kadang orang komentar karena mereka melihat aku dulu seperti ini, sekarang berubah. Tapi kan mereka nggak ada di posisi aku. Sebenarnya aku juga nggak mau hal itu terjadi, tapi ya terjadi. Itu sudah risiko sebagai publik figur,” jelasnya dengan suara bergetar.

Meski sempat merasa berat, Asri tetap bersyukur bisa terlibat dalam film ini. Ia menganggap perannya sebagai Bu Pur memberikan banyak pelajaran dan pesan moral yang bisa ia bawa ke kehidupan pribadi.

