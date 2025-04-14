Biodata dan Agama Sarwendah Tan Sebelum Jadi Istri Ruben Onsu

Biodata dan Agama Sarwendah Tan Sebelum Jadi Istri Ruben Onsu (Foto: IG Sarwendah)

JAKARTA - Biodata Sarwendah Tan sebelum jadi istri Ruben Onsu banyak membuat penasaran publik. Mantan personel grup vokal wanita, Cherrybelle, ini dikenal sebagai salah satu penyanyi yang punya paras cantik.

Dikutip dari berbagai sumber pada Senin (14/4/2025), Sarwendah Tan lahir di Jakarta, 29 Agustus 1989. Kariernya dimulai sebagai guru penerjemah bahasa Mandarin.

Setelah itu, Sarwendah memilih terjun ke dunia hiburan lewat audisi menjadi member Cherrybelle.

Siapa sangla, Sarwendah kala itu hanya berniat menemani temannya audisi. Namun, nasib mujur pun menghampiri. Ia justru terpilih menjadi member pada 27 Februari 2011.

Nama Sarwendah terus melambung setelah bergabung dengan Cherrybelle yang merilis sejumlah lagu-lagu populer. Sayangnya, aktivitas Sarwendah bersama Cherrybelle tak bertahan lama. Pada 2012, ia dipensiunkan karena alasan usianya yang sudah dewasa.

Setelah keluar, Sarwendah sempat membentuk grup duo bersama sahabatnya yang juga didepak dari Cherrybelle, Devi Noviaty. Tak lama kemudian, ia pun memutuskan untuk bersolo karier.

Sebagai penyanyi solo, Sarwendah pernah mengeluarkan sejumlah single diantaranya Kau Bukan Segalanya (2013), Cuma Kamu, feat Ruben Onsu (2014), hingga Patah Jadi Dua (2015). Dia bahkan mengeluarkan lagu Cinta Luar Biasa versi bahasa Mandarin yakni Bu Ping Fan De Ai (2020).

Tak hanya tarik suara, Sarwendah juga sempat menjajal dunia seni peran. Dia tercatat pernah membintangi film Love Is U pada 2012, saat masih tergabung dengan Cherrybelle.

Selain itu dia juga muncul di tiga film Tanah Air lainnya, yakni Nightmare Side (2013), Kembang Kantil (2018), dan Bus Om Bebek (2022).

Dikenal sebagai artis pendatang baru, Sarwendah rupanya berhasil memikat hati Ruben Onsu yang merupakan presenter kawakan. Mereka bertunangan pada 11 Agustus 2012 dan menikah pada 22 Oktober 2013.