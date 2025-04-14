Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Bantah Cerai dari Ruben Onsu karena Perbedaan Agama

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |12:35 WIB
Sarwendah Bantah Cerai dari Ruben Onsu karena Perbedaan Agama
Sarwendah Bantah Cerai dari Ruben Onsu karena Perbedaan Agama. (Foto: Instagram/@sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah membantah perceraiannya dengan Ruben Onsu disebabkan oleh perbedaan agama. Seperti diketahui, presenter 41 tahun itu mengumumkan resmi menjadi mualaf pada 31 Maret 2025. 

“Enggak sih, bukan karena agama. Perceraian itu terjadi karena ada permasalahan antara kami berdua. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan keyakinan,” ujar ibu tiga anak tersebut dikutip dari channel YouTube Richard Lee, Senin (14/4/2025).

Sarwendah mengaku, ada banyak penyesuaian yang harus dilakukannya setelah resmi bercerai. Salah satunya, harus bisa memberikan penjelasan netral untuk pertanyaan anak terkait kenapa sang ayah tak lagi ada di rumah bersama mereka.

“Untuk pertanyaan itu aku harus jawab senetral mungkin. Jangan terkesan menjelekkan mantan pasangan karena walau bagaimanapun dan sampai kapanpun Ruben akan tetap menjadi ayah anak-anak aku,” tuturnya.

Hal itu karena dua anaknya, Betrand Peto dan Thalia, memiliki akses pada pemberitaan tentang orangtuanya. Untuk memastikan anak-anaknya bisa menerima perpisahan orangtua dengan baik, Sarwendah mengaku, berkonsultasi dengan psikolog.

Sebelum Jatuh Sakit, Ruben Onsu-Sarwendah Sempat Liburan ke Jepang, Ini Foto-fotonya!
Sarwendah bantah cerai dari Ruben Onsu karena perbedaan agama. (Foto: Instagram/@sarwendah29)

“Aku tidak mau permasalahan orangtua mengganggu mental anak-anakku. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan fragile banget ya. Jadi aku mau, mereka mendengarkan langsung dari aku orangtuanya,” imbuhnya.

Ruben Onsu menggugat cerai Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 11 Juni 2024. Mereka kemudian resmi dinyatakan bercerai pada 24 September 2024. Tak lama setelah mereka bercerai, Ruben terlihat dekat dengan Desy Ratnasari.

 

