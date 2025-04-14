Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cantiknya Andrea Dian di Ultah Ke-40 Tahun, Netizen Pangling

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |06:52 WIB
Cantiknya Andrea Dian di Ultah Ke-40 Tahun, Netizen Pangling (Foto: IG Andrea Dian)
JAKARTA - Andrea Dian tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Istri dari Ganindra Bimo ini sukses mencuri perhatian publik setelah membagikan momen perayaan ulang tahunnya yang penuh kehangatan dan nuansa sederhana namun meriah.

Lewat akun TikTok miliknya, @andreadianbimo, Andrea memperlihatkan momen saat dirinya meniup lilin di atas kue ulang tahun. Meski tampil sederhana, suasana perayaan tersebut tetap terasa spesial.

Tak sedikit netizen yang dibuat pangling. Banyak yang tak menyangka bahwa bintang sinetron ini kini sudah menginjak usia kepala empat.

Cantiknya Andrea Dian di Ultah Ke-40 Tahun, Netizen Pangling

"40 and feeling all the love, surrounded by kindness, good vibes and so much light (40 dan merasakan semua cinta, dikelilingi oleh kebaikan, nuansa baik dan begitu banyak cahaya," tulis Andrea dalam unggahannya.

Dalam video itu, Andrea tampil anggun dengan senyum bahagia menghiasi wajahnya. Penampilannya yang segar dan kulit wajah yang tetap kencang membuat banyak orang terpesona. Meski sudah berusia 40 tahun, pesona awet muda Andrea tak terbantahkan.

Seperti diketahui, Andrea Dian memang dikenal sebagai selebriti yang gemar berolahraga. Ia kerap membagikan gaya hidup sehat melalui media sosial, mulai dari pola makan, rutinitas olahraga, hingga tips menjaga kebugaran tubuh. Tak heran jika penampilannya tetap bugar dan menawan di usia matang.

