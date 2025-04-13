Film Jumbo Tembus 3 Juta Penonton, Ryan Adriandhy: Kepuasan Terbesar

JAKARTA - Jumlah penonton film animasi Jumbo terus meroket. Dalam 14 hari penayangan, Jumbo telah disaksikan oleh 3 juta penonton sejak tayang 31 Maret 2025. Angka ini terungkap dari unggahan rumah produksi Visinema.

"FILM JUMBO TEMBUS 3 JUTA PENONTON!!! Luar biasa banget, karena lebih dari 3.000.000 penonton udah jadi bagian dari petualangan Don & Geng JUMBO!" tulis Visinema dalam unggahan Instagram-nya, Minggu (13/4/2025).

Dalam siaran persnya, penulis sekaligus sutradara Jumbo, Ryan Adriandhy meluapkan perasan haru dan bahagia atas capaian tersebut. Dia merasa terharu lantaran kerja keras bersama ratusan kreator selama lima tahun mendapat apresiasi yang begitu tinggi.

“Ini adalah perasaan yang belum pernah saya rasakan dan perasaan yang tak tergantikan. Perjalanan saya bersama para kreator selama lima tahun dan kini dicintai oleh banyak keluarga Indonesia," tulis Ryan.

Ryan semakin bahagia melihat banyak kreator yang mulai terinspirasi untuk bertekad membuat karya-karya animasi luar biasa di kemudian hari. Dia berharap Jumbo menjadi tonggak kemajuan animasi di Indonesia.

"Ketika karya saya menggerakkan orang untuk membuat karya mereka sendiri sebagai respons terhadap karya saya, itulah kepuasan terbesar dan lebih banyak mimpi yang terwujud setelah Jumbo," tulisnya.

Sementara itu, produser Jumbo, Anggia Kharisma begitu bahagia karena telah berjuang bersama para kreator untuk berkarya dengan sepenuh hati sehingga karyanya pun sampai ke hati para penonton.

"Lebih dari lima tahun lalu kami menanam kepercayaan, harapan, impian dan berproses bersama ratusan kreator lokal dalam hari ini, lebih dari 3 juta orang telah membuka hati untuk film Jumbo," tulisnya.