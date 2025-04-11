Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jadi Penyanyi, Elsa Japasal Resmi Telurkan Single Perdana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |01:30 WIB
Jadi Penyanyi, Elsa Japasal Resmi Telurkan Single Perdana
Jadi Penyanyi, Elsa Japasal Resmi Telurkan Single Perdana
JAKARTA - Elsa Japasal yang selama ini dikenal sebagai presenter acara ragam di televisi, kini melebarkan sayap ke dunia tarik suara. Melalui label Sony Music Entertainment Indonesia, Elsa resmi meluncurkan single perdananya berjudul Pernah Dicinta, yang sekaligus menjadi awal perjalanan musiknya secara profesional.

Lagu ini diciptakan oleh Aldi Nada dan mengangkat kisah yang dekat dengan pengalaman banyak orang—tentang sulitnya melupakan seseorang yang pernah dicintai. “Di lagu ini, aku menyampaikan cerita tentang seseorang yang belum bisa move on. Meskipun sudah tahu bahwa hubungan itu telah berakhir, dia tetap merasa bahwa orang tersebut adalah yang terbaik. Tapi dia juga tidak ingin menahan, justru berharap mantan kekasihnya tetap bahagia,” jelas Elsa.

Proses pemilihan lagu Pernah Dicinta sendiri memakan waktu cukup panjang. Elsa dan tim A&R Sony Music mendengarkan banyak demo sebelum akhirnya sepakat bahwa lagu inilah yang paling cocok memperkenalkan karakter vokalnya. “Proses produksi memang cepat, hanya sekitar satu hingga dua bulan. Tapi yang memakan waktu justru proses memilih lagu yang benar-benar cocok denganku. Dan Pernah Dicinta ini punya kekuatan tersendiri, baik dari segi lirik maupun melodinya, yang terasa berbeda dari lagu-lagu ballad pada umumnya,” kata Elsa.

Jadi Penyanyi, Elsa Japasal Resmi Telurkan Single Perdana
Jadi Penyanyi, Elsa Japasal Resmi Telurkan Single Perdana

Walau sudah pernah mencicipi dunia rekaman, Elsa mengakui bahwa ini adalah pengalaman pertamanya menjalani proses rekaman secara profesional dan intensif. Dalam sesi rekaman kali ini, ia dibimbing oleh vokalis dan pelatih vokal Barsena. Elsa pun ditantang untuk mengeksplorasi nada-nada yang belum pernah ia coba sebelumnya. “Rasanya menantang, tapi juga menyenangkan. Aku jadi sadar bahwa proses rekaman ternyata cukup kompleks, dan aku belajar banyak dari pengalaman ini,” ujarnya.

