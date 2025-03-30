Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Lebaran, Raffi Ahmad Ajak Keluarga Itikaf di Masjid

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |11:01 WIB
Jelang Lebaran, Raffi Ahmad Ajak Keluarga Itikaf di Masjid
Jelang Lebaran, Raffi Ahmad Ajak Keluarga Itikaf (Foto
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menjalankan ibadah itikaf di masjid menjelang perayaan Idul Fitri. Tak sendirian, presenter kondang yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden RI ini mengajak serta keluarganya untuk menetap di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan.

Momen penuh kebersamaan itu dibagikan Raffi melalui akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717. Dalam unggahan tersebut, tampak ia bersama sang istri, Nagita Slavina, serta putra sulung mereka, Rafathar Malik Ahmad, tengah menikmati suasana ibadah di masjid.

"Alhamdulillah Ya Allah, bisa itikaf bersama keluarga," tulis Raffi Ahmad.

Jelang Lebaran, Raffi Ahmad Ajak Keluarga Itikaf di Masjid
Jelang Lebaran, Raffi Ahmad Ajak Keluarga Itikaf di Masjid

Diketahui, Raffi menjalankan itikaf di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selama berada di sana, ia berkesempatan bertemu langsung dengan sejumlah pemuka agama hingga Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement