Jelang Lebaran, Raffi Ahmad Ajak Keluarga Itikaf di Masjid

JAKARTA - Raffi Ahmad menjalankan ibadah itikaf di masjid menjelang perayaan Idul Fitri. Tak sendirian, presenter kondang yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden RI ini mengajak serta keluarganya untuk menetap di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan.

Momen penuh kebersamaan itu dibagikan Raffi melalui akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717. Dalam unggahan tersebut, tampak ia bersama sang istri, Nagita Slavina, serta putra sulung mereka, Rafathar Malik Ahmad, tengah menikmati suasana ibadah di masjid.

"Alhamdulillah Ya Allah, bisa itikaf bersama keluarga," tulis Raffi Ahmad.

Diketahui, Raffi menjalankan itikaf di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selama berada di sana, ia berkesempatan bertemu langsung dengan sejumlah pemuka agama hingga Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.