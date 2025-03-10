Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fenomena Ramadan yang Bikin Ngakak, Sitkom Farel Tarek Siap Menghibur Puasa Anda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |15:30 WIB
Fenomena Ramadan yang Bikin Ngakak, Sitkom Farel Tarek Siap Menghibur Puasa Anda
Fenomena Ramadan yang Bikin Ngakak, Sitkom Farel Tarek Siap Menghibur Puasa Anda. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Content creator Farel Tarek menghadirkan sitkom terbaru yang mengangkat berbagai fenomena unik selama bulan Ramadan. Dengan gaya khasnya yang humoris, Farel menghadirkan situasi yang pasti relate dengan keseharian masyarakat saat berpuasa.

Bangun sahur memang jadi tantangan bagi sebagian orang. Dalam salah satu sketsanya, Farel memperlihatkan usaha maksimal membangunkan sahur, mulai dari diteriaki, disemprot air, hingga mematikan pendingin ruangan.

Namun tetap saja, ada yang tidur nyenyak seperti batu. Lalu, Momen yang paling dinanti saat puasa adalah adzan maghrib. Tapi, bagaimana kalau ternyata suara yang dikira bedug atau adzan malah suara galon jatuh atau palu dipukul?

Dalam sketsa ini, Farel Tarek menggambarkan kejadian apes ketika seseorang harus menahan lapar lebih lama karena salah mendengar adzan. Fenomena lain yang sering dialami saat puasa adalah segala sesuatu terlihat seperti makanan.

Dari beranda media sosial yang penuh dengan konten makanan, bola tenis yang menyerupai jeruk, hingga remote TV yang terlihat seperti ayam goreng. Farel menyajikan situasi ini dengan visual yang mengundang tawa. 

Halaman:
1 2
