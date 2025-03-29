Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya

JAKARTA - Jessica Iskandar memiliki cara tersendiri untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan sang suami, Vincent Verhaag. Baginya, kebahagiaan keluarga bisa dijaga dari hal-hal kecil, termasuk dalam pembagian peran sebagai orang tua.

Wanita yang akrab disapa Jedar ini mengaku tidak ingin terlalu banyak melibatkan Vincent dalam mengurus anak, terutama Hagia, putra mereka yang masih berusia tiga bulan. Ia ingin memastikan suaminya bisa beristirahat dengan cukup, apalagi Vincent harus bekerja keras demi menghidupi keluarga.

"Aku lebih memilih biarin dia tidur nyenyak, aku yang begadang. Tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi tubuh," ujar Jessica Iskandar saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Selain itu, Jedar juga semakin selektif dalam memilih pekerjaan. Ia ingin memastikan tetap bisa memberikan perhatian penuh kepada ketiga anaknya, tanpa merasa kewalahan dengan jadwal kerja yang padat.