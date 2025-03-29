Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |07:13 WIB
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya (Foto: IG Jessica Iskandar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar memiliki cara tersendiri untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan sang suami, Vincent Verhaag. Baginya, kebahagiaan keluarga bisa dijaga dari hal-hal kecil, termasuk dalam pembagian peran sebagai orang tua.

Wanita yang akrab disapa Jedar ini mengaku tidak ingin terlalu banyak melibatkan Vincent dalam mengurus anak, terutama Hagia, putra mereka yang masih berusia tiga bulan. Ia ingin memastikan suaminya bisa beristirahat dengan cukup, apalagi Vincent harus bekerja keras demi menghidupi keluarga.

"Aku lebih memilih biarin dia tidur nyenyak, aku yang begadang. Tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi tubuh," ujar Jessica Iskandar saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya

Selain itu, Jedar juga semakin selektif dalam memilih pekerjaan. Ia ingin memastikan tetap bisa memberikan perhatian penuh kepada ketiga anaknya, tanpa merasa kewalahan dengan jadwal kerja yang padat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104806/jessica_iskandar-ZKkI_large.jpg
Jessica Iskandar Fokus Jadi Ibu Menyusui Setelah Melahirkan Anak Ketiga
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement