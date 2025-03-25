Biodata dan Agama Wendi Cagur, Komedian Populer yang Sempat Bercita-cita Jadi Guru

(Foto: IG Wendi)

JAKARTA - Biodata dan agama Wendi Cagur akan dibahas dalam artikel ini. Sosok komedian berkepala plontos ini sempat menuai perhatian publik ketika tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit karena GERD.

Akibat penyakit tersebut, bapak tiga anak itu harus menginap di rumah sakit selama 3 hari. Dia mengaku, momen tersebut mengharuskannya beristirahat total, sesuatu yang sulit dilakukannya karena kesibukan.

Setelah keluar dari rumah sakit, Wendi Cagur langsung disibukkan kembali dengan pekerjaannya. “Bukan memaksakan diri. Tapi kan gue punya tanggung jawab pekerjaan yang harus gue lakukan,” katanya.

Biodata dan Agama Wendi Cagur

Wendy Armoko lahir di Jakarta, pada 8 Mei 1979. Pria pemeluk agama Islam ini mengawali kariernya sebagai pelawak dari kampus.

Kebetulan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) jurusan Seni Rupa ini bersahabat dengan Narji dan Denny. Kedua pelawak itu kemudian mengajak Wendi bergabung dengan Cagur setelah Bedu keluar.

Dari sinilah awal Wendi meninggalkan cita-citanya menjadi guru dan memulai karier sebagai pelawak. Bersama Narji dan Denny, Wendi terbilang laris manis membintangi berbagai program televisi.

Mereka pernah membintangi program Chating yang bertahan selama 3 tahun dari 2002-2005 hingga Kontak Jodoh sepanjang tahun 2005-2007. Dia kemudian menjajal dunia akting dengan membintangi film Cintaku Selamanya (2008) dan Pijat Atas Tekan Bawah (2009).

Pada 2012, ketika Narji memutuskan vakum dari Cagur, Wendi dan Denny lebih banyak tampil solo. Dari sinilah, Wendi mulai mengembangkan sayapnya sebagai pembawa acara.