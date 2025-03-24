Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asri Welas Perdana Lakukan Adegan Ranjang, Dicap Salah Gaul oleh Netizen

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |11:13 WIB
Asri Welas Perdana Lakukan Adegan Ranjang, Dicap Salah Gaul oleh Netizen
Asri Welas Perdana Lakukan Adegan Ranjang, Dicap Salah Gaul oleh Netizen (Foto: IG Asri Welas)
A
A
A

JAKARTA - Asri Welas kerap tampil seksi di unggahan media sosialnya belakangan ini. Namun siapa sangka, hal itu dilakukan demi pendalaman peran dalam film terbarunya berjudul Mama Mama Pencari Cinta. 

Asri bahkan mendapat tantangan melakoni adegan ranjang. Meski tak ada scene berciuman, namun Asri diminta bermesraan dengan banyak lelaki. 

"Dia adegan ini nggak ada ciuman, tapi adegan bermesraannya ampun, aku sama beberapa laki-laki, aduh aku syok," kata Asri dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (24/3/2025).

Asri Welas Perdana Lakukan Adegan Ranjang, Dicap Salah Gaul oleh Netizen
Asri Welas Perdana Lakukan Adegan Ranjang, Dicap Salah Gaul oleh Netizen

Sebagai seorang aktor, Asri tentunya ingin totalitas dalam menjalani setiap perannya. Bahkan, dirinya acap kali melakukan pendalaman peran dalam kehidupan sehari-hari sehingga kerap membuat orang disekitarnya pangling. 

"Peran kita di dunia aktor itu kan banyak sekali ya, setiap peran tuh aku maunya dari hati, kalau katro, katro bener, sampai gue ninggalin alis, bulu mata yang tiap hari on, bahkan ada yang bilang 'mbak Asri kok lain?" tuturnya. 

"Begitu juga di film ini, aku memang harus ada bukanya, memperlihatkan bagian-bagian yang mungkin dibilang orang seksi," tambah Asri Welas.

Halaman:
1 2
