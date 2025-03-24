3 Alasan Asri Welas Terima Adegan Ranjang di Film Terbaru, Status Janda Jadi Pertimbangan

JAKARTA - Asri Welas akhirnya menerima tantangan beradegan ranjang dalam serial terbarunya Mama Mama Pencari Cinta. Ini menjadi pengalaman perdana bagi aktris senior yang selama bertahun-tahun dikenal dengan peran-peran khasnya sebagai perempuan Jawa dengan busana tertutup.

Saat hadir di podcast Melaney Ricardo, Asri mengungkapkan alasan di balik keputusannya menerima adegan tersebut, yang belum pernah ia lakukan sepanjang kariernya.

Lantas, apa saja alasan Asri Welas menerima adegan ranjang di film terbarunya?

1. Pengalaman Perdana dalam Karier Akting

Meski sudah puluhan tahun berkarier di dunia seni peran sejak usia 11 tahun, Asri mengaku baru pertama kali menerima tawaran adegan ranjang. Bagi Asri, ini adalah tantangan baru yang belum pernah ia jalani sebelumnya.

"Aku jadi aktor sudah bertahun-tahun, dari umur 11 tahun sudah di panggung. Nah, kebetulan di serial yang akan tayang ini, untuk pertama kalinya aku mendapat adegan ranjang," ujar Asri Welas, dikutip Senin (24/3/2025).

2. Terinspirasi Aktor Senior

Asri juga mengaku terinspirasi oleh beberapa aktris senior yang lebih dulu menerima tantangan adegan serupa dalam film mereka. Menurutnya, adegan ini bukan sekadar sensasi, melainkan bagian dari kebutuhan cerita dalam industri film.

"Kayaknya hampir semua aktor pernah melakukan adegan seperti itu. Dian Sastro, Christine Hakim, Happy Salma, mereka juga pernah menjalani adegan serupa karena memang dibutuhkan dalam cerita," jelas Asri.