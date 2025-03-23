Verrel Bramasta Asyik Olahraga Bareng Fuji, Netizen: Semoga Cepat Lamaran

JAKARTA - Verrel Bramasta tengah hangat diperbincangkan netizen. Belum lama ini, Verrel disebut-sebut lagi dekat dengan artis dan selebgram, Fujianti Utami alias Fuji.

Kedekatan Verrel dan Fuji ini berhasil bikin netizen kesemsem dibuatnya. Terbaru, putra Venna Melinda itu mengajak Fuji olahraga bareng bak sepasang kekasih.

Momen itu diunggah Verrel di akun Instagram-nya, @bramastavrl. Terlihat dua sejoli ini asyik bermain golf hingga paddle bersama.

“A day in the life: balancing purpose and passion. Do what you love, love what you do. Stay driven, stay grounded,” tulis Verrel.