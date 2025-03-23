Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrel Bramasta Asyik Olahraga Bareng Fuji, Netizen: Semoga Cepat Lamaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |05:01 WIB
Verrel Bramasta Asyik Olahraga Bareng Fuji, Netizen: Semoga Cepat Lamaran
Verrel Bramasta Asyik Olahraga Bareng Fuji, Netizen: Semoga Cepat Lamaran (Foto: IG Verrell)
A
A
A

JAKARTA - Verrel Bramasta tengah hangat diperbincangkan netizen. Belum lama ini, Verrel disebut-sebut lagi dekat dengan artis dan selebgram, Fujianti Utami alias Fuji.

Kedekatan Verrel dan Fuji ini berhasil bikin netizen kesemsem dibuatnya. Terbaru, putra Venna Melinda itu mengajak Fuji olahraga bareng bak sepasang kekasih.

Momen itu diunggah Verrel di akun Instagram-nya, @bramastavrl. Terlihat dua sejoli ini asyik bermain golf hingga paddle bersama.

“A day in the life: balancing purpose and passion. Do what you love, love what you do. Stay driven, stay grounded,” tulis Verrel.

Verrel Bramasta Asyik Olahraga Bareng Fuji, Netizen: Semoga Cepat Lamaran
Verrel Bramasta Asyik Olahraga Bareng Fuji, Netizen: Semoga Cepat Lamaran

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
