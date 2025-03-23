Curhat Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker, Ungkap Betapa Berharganya Waktu

JAKARTA - Vidi Aldiano masih terus berjuang melawan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak 2019. Dalam perjalanannya menjalani pengobatan, ia semakin menyadari betapa berharganya setiap momen dalam hidup.

Melalui unggahan di Instagram Story pribadinya pada Minggu (23/3/2025), Vidi berbagi refleksi tentang arti waktu dalam hidupnya.

"Dengan titipan penyakit ini, gue jadi sadar setiap harinya bahwa waktu itu berharga," tulisnya.

Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas setiap hari yang masih bisa dijalaninya. Menurutnya, hal-hal sederhana seperti bangun dalam keadaan sehat adalah berkah yang dulu sering ia anggap biasa.