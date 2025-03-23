Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker, Ungkap Betapa Berharganya Waktu

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |07:02 WIB
Curhat Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker, Ungkap Betapa Berharganya Waktu
Curhat Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker, Ungkap Betapa Berharganya Waktu (Foto: IG Vidi)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano masih terus berjuang melawan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak 2019. Dalam perjalanannya menjalani pengobatan, ia semakin menyadari betapa berharganya setiap momen dalam hidup.

Melalui unggahan di Instagram Story pribadinya pada Minggu (23/3/2025), Vidi berbagi refleksi tentang arti waktu dalam hidupnya.

"Dengan titipan penyakit ini, gue jadi sadar setiap harinya bahwa waktu itu berharga," tulisnya.

Curhat Vidi Aldiano Jalani Pengobatan, Ungkap Betapa Berharganya Waktu
Curhat Vidi Aldiano Jalani Pengobatan, Ungkap Betapa Berharganya Waktu

Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas setiap hari yang masih bisa dijalaninya. Menurutnya, hal-hal sederhana seperti bangun dalam keadaan sehat adalah berkah yang dulu sering ia anggap biasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185101/vidi_aldiano-LIWi_large.jpg
Vidi Aldiano Menang Gugatan Hak Cipta Lagu Nuansa Bening, Lolos dari Ganti Rugi Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253/vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement