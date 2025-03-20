Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Jalani Spa Day, Berharap Puasanya Tak Terganggu

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |10:27 WIB

Vidi Aldiano Jalani Spa Day, Berharap Puasanya Tak Terganggu (Foto: IG Vidi)
JAKARTA - Vidi Aldiano masih terus berjuang melawan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak 2019. Salah satu perawatan rutin yang dijalaninya adalah spa day, yang diharapkan dapat membantu proses pemulihannya.

Melalui unggahan di Instagram, Vidi membagikan momen saat dirinya menjalani spa day ditemani sang ibu. Ia mengaku merasa gugup dengan hasil pengobatan bulan ini, karena akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses perawatannya.

"Spa day sebelum terima rapor bulan depan. Cukup cemas dengan imunoterapi bulan ini, karena bulan depan sudah jadwal PET scan lagi. Dari hasilnya, akan lebih jelas apakah saya bisa melanjutkan pengobatan atau harus dihentikan sementara," tulis Vidi Aldiano dalam unggahannya, Kamis (20/3/2025).

Vidi Aldiano Jalani Spa Day, Berharap Puasanya Tak Terganggu
Vidi Aldiano Jalani Spa Day, Berharap Puasanya Tak Terganggu

Di tengah perjuangannya, Vidi bersyukur selalu mendapat dukungan penuh dari ibunya yang setia menemani selama proses pengobatan. Ia pun meminta doa dari para pengikutnya agar bisa mendapatkan hasil yang baik.

