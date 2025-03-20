Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Anak Nikita Mirzani Menghilang usai Heboh Kasus Vadel Badjideh

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |20:53 WIB
Nikita Mirzani
Nikita Mirzani
A
A
A

JAKARTA - Laura Meizani, putri Nikita Mirzani akhirnya mengungkapkan alasannya ‘menghilang’ setelah heboh kasusnya dengan Vadel Badjideh. 

Dia mengaku, memang sengaja membatasi aktivitas di media sosial. Alasannya, karena situasi masih belum kondusif pascakonflik yang membuat hubungannya dengan sang ibu merenggang.

Laura mengaku, masih butuh waktu untuk menenangkan diri agar kondisi mentalnya benar-benar pulih setelah masalah berat yang menderanya.

“Aku lagi me time dulu guys. Healing dulu supaya bisa cepat pulih. Makanya, doakan saja ya," ungkapnya dikutip dari channel YouTube Crazy Nikmir Real, pada Kamis (20/3/2025).

Laura Meizani juga mengungkapkan kerinduannya pada Nikita Mirzani yang kini menghuni Rutan Polda Metro Jaya. Permasalahan dengan sang ibu, diakui Laura membuatnya menyesal.

Laura Meizani
Laura Meizani

“Gara-gara masalah kemarin, semuanya berantakan. Aku juga belum bisa banyak muncul karena situasi masih panas,” tuturnya menambahkan.

Laura Meizani merupakan saksi korban dalam kasus tindak asusila pada anak di bawah umur yang menjadikan mantan kekasihnya, Vadel Badjideh sebagai tersangka.

 

