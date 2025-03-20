Putri Nikita Mirzani Ungkap Kerinduan, Selalu Mendoakan di Setiap Shalat

JAKARTA - Laura Meizani, putri Nikita Mirzani, mengungkapkan rasa rindunya kepada sang ibu yang saat ini masih menjalani hukuman di balik jeruji besi.

Terlebih di bulan Ramadan, momen yang seharusnya menjadi ajang berkumpul bersama keluarga terasa berbeda bagi Laura. Setelah sempat mengalami konflik, ia kini hanya bisa berharap dan berdoa agar ibunya segera terbebas dari masalah yang dihadapi.

"Setiap hari pasti kangen, apalagi sekarang bulan Ramadan. Setiap salat, aku selalu berdoa untuk mimi, semoga masalah yang sedang dihadapi cepat selesai," ujar Laura dalam kanal YouTube Crazy Nikmir Real, Kamis (20/3/2025).

Laura dan kedua adiknya sangat merasakan kehilangan sosok Nikita Mirzani, terutama karena selama ini sang ibu berperan sebagai orang tua tunggal yang mengurus mereka seorang diri.

"Kalian tahu sendiri kan, ibu aku ini seorang pejuang. Single mom yang nggak pernah punya sosok suami, jadi semua harus dilakukan sendiri," ungkapnya.

Sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya, kehadiran Nikita sangat dirindukan oleh kedua adik Laura, yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

"Kehadiran mimi itu sangat berpengaruh, terutama buat adik-adik aku. Mereka pasti merasa kehilangan, karena usia mereka masih kecil, masih butuh pelukan dan perhatian seorang ibu. Apalagi abang, dia meskipun sudah agak besar tetap manja sama mimi, masih sering tidur bareng," lanjutnya.

Laura terus mendoakan agar ibunya diberi kekuatan dalam menghadapi masalah yang dihadapi saat ini.

"Setiap salat, aku selalu berdoa untuk mimi, semoga masalah ini cepat selesai. Mimi kan lagi berhadapan sama orang yang rese banget, yang nggak bisa diam, jadi harus benar-benar kuat. Tapi aku tahu, mimi pasti bisa," ujarnya.