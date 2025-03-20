Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resmikan Walk of Fame, Gal Gadot Bicara tentang Israel

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |10:11 WIB
Resmikan Walk of Fame, Gal Gadot Bicara tentang Israel
Resmikan Walk of Fame, Gal Gadot Bicara tentang Israel (Foto: IG Gal Gadot)
JAKARTA - Aktris Hollywood Gal Gadot baru saja meresmikan bintangnya di Hollywood Walk of Fame, Los Angeles, Amerika Serikat. Namun, peristiwa ini justru diwarnai protes besar-besaran dari massa pro-Palestina, mengingat dukungan kuat yang diberikan bintang Wonder Woman tersebut kepada Israel.

Menurut laporan Variety, acara peresmian Walk of Fame Gal Gadot pada Selasa lalu tidak berjalan mulus. Demonstran dari berbagai pihak, baik pro-Palestina maupun pro-Israel, turun ke lokasi membawa spanduk berisi pesan dukungan masing-masing.

Beberapa pengunjuk rasa pro-Palestina datang tepat sebelum upacara dimulai, mengangkat spanduk yang menunjukkan solidaritas untuk Palestina. Meski demikian, acara tetap berlangsung dengan dipandu oleh Steve Nissen. Sutradara Wonder Woman Patty Jenkins, aktor Fast and Furious Vin Diesel, serta aktris Shira Haas juga turut hadir memberikan penghormatan kepada Gadot.

Resmikan Walk of Fame, Gal Gadot Bicara tentang Israel
Resmikan Walk of Fame, Gal Gadot Bicara tentang Israel

Di tengah ketegangan yang terjadi, Gal Gadot tetap menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan yang diterimanya.

