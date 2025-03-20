Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fajar Noor Sukses Bawakan Lagu Putri Iklan, Charly Van Houten Bangga

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |11:01 WIB
Fajar Noor Sukses Bawakan Lagu Putri Iklan, Charly Van Houten Bangga
JAKARTA - Penampilan Fajar Noor yang berkolaborasi dengan Eka Gustiwana lewat lagu Putri Iklan di panggung spektakuler show 7 Indonesian Idol Season XIII sukses mencuri hati juri dan penonton hingga diganjar 5 standing ovation dari juri serta satu tambahan dari juri tamu, Jackson Wang. 

Bahkan, aksi panggungnya yang memukau juga sampai ke yang punya lagi, Charly Van Houten. Charly begitu bahagia melihat lagu Putri Iklan yang dibawakan dengan aransemen EDM dari Eka Gustiwana yang dieksekusi sempurna oleh Fajar sehingga terdengar lebih segar dari versi aslinya. 

"Thanks Fajar dan bro Eka @ekagustiwana kalian sudah membuat karya lagu ini bereinkarnasi dengan sempurna," ujar Charly dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Kamis (20/3/2025). 

Charly pun memuji Fajar yang bukan hanya punya kualitas vokal mumpuni melainkan aksi panggung yang memikat sehingga menjadi modal yang besar untuk terjun ke industri musik tanah air.

