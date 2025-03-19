Nana Tampil Menggoda Tanpa Bra dalam Pemotretan Bareng Hajime Sawatari

Nana Tampil Menggoda Tanpa {Bra} dalam Pemotretan Bareng Hajime Sawatari. (Foto: DAZED Korea)

SEOUL - Idol dan aktris Nana membuat heboh media sosial setelah mengunggah deretan foto seksinya lewat Instagram, pada 18 Maret 2025. Setidaknya, ada 12 foto yang dibagikan sang aktris dalam postingan tersebut.

Dalam empat foto pertama, Nana tampil tanpa bra dan hanya mengenakan kaus oversized berwarna putih yang dipadukannya dengan military boots berwarna hitam.

Lainnya, Nana terlihat melakukan pemotretan dalam balutan sheer dress yang dipadukan dengan oversized coat. Pilihan dress yang transparan itu membuat bra dan celana dalam idol bernama asli Im Jin Ah itu terlihat jelas.

Dalam foto lainnya, Nana tampil dalam balutan dress mini berbahan latex yang dipadukannya dengan long fur coat. Sementara dalam dua foto terakhir, Nana berpose di tempat tidur dalam balutan bra dan celana jeans.

Pemotretan mantan member After Scholl itu merupakan proyek kolaborasinya dengan fotografer ternama Jepang, Hajime Sawatari.

Unggahan sang aktris menuai pujian warganet. “Kecantikanmu sangat memikat hatiku,” kata akun @cristian.m.78 di kolom komentar. Akun @quillaylaaa menambahkan, “Suka banget!! Kau seksi banget.”

Sementara itu, Nana akan comeback ke layar kaca lewat drama sejarah terbaru Netflix, Scandal. Drama yang diadaptasi dari film Untold Scandal itu dibintangi sang aktris bersama Son Ye Jin dan Ji Chang Wook.