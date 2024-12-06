Nana dan Chae Jong Seok Diisukan Pacaran, Agensi Buka Suara

SEOUL - Nana, mantan member After School dikabarkan berpacaran dengan model Chae Jong Seok. Kabar tersebut mulai mencuat pada 5 Desember 2024.

Mengutip Kyunghyang Shinmun, Jumat (6/12/2024), Nana dan Chae Jong Seok berpacaran sejak Juni silam. Kala itu mereka traveling bareng ke Bali dan mengunggah momen itu ke akun media sosial masing-masing.

Nana dan Chae Jong Seok kemudian menjadi model video klip Indeed, It was Love lagu baru Baek Ji Young di mana mereka berperan sebagai sepasang kekasih.

Terbaru, mereka mengunggah foto saat syuting dan cuplikan video klip lagu tersebut di akun Instagram masing-masing. Banyak penggemar yang memuji chemistry mereka dalam video tersebut.

Nana dan Chae Jong Seok Diisukan Pacaran. (Foto: Instagram/@jin_a_nana)

“Sepertinya, mereka lanjut ke real life ya. Seperti pacaran benaran,” ujar akun @chels****. Akun @nasa**** mengatakan, “Ini mah bukan partner kerja tapi teman hidup.”