HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hengky Kurniawan Gagal di Pilkada, Sonya Fatmala Malah Bersyukur

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |13:08 WIB
Hengky Kurniawan Gagal di Pilkada, Sonya Fatmala Malah Bersyukur
Hengky Kurniawan Gagal di Pilkada, Sonya Fatmala Malah Bersyukur (Foto: IG Hengky)
A
A
A

JAKARTA - Sonya Fatmala mengungkap rasa syukurnya karena kini memiliki lebih banyak waktu bersama suaminya, Hengky Kurniawan, usai sang suami gagal di Pilkada 2024. Menurutnya, momen kebersamaan ini semakin mempererat keharmonisan keluarga mereka.

"Alhamdulillah menikmati. Alhamdulillah. Jadi kan ada ketergantungan dari suami gitu ya. Suka sama istrinya. Bukan suka sama yang lain," ujar Sonya Fatmala saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Salah satu kegiatan favorit pasangan ini adalah touring menggunakan sepeda motor. Uniknya, mereka selalu mengendarai motor masing-masing saat bepergian jauh.

Hengky Kurniawan Gagal di Pilkada, Sonya Fatmala Malah Bersyukur
Hengky Kurniawan Gagal di Pilkada, Sonya Fatmala Malah Bersyukur

"Suka touring bareng, dia naik motor sendiri, saya naik motor sendiri. Motor kopling ya. Itu malah justru kita tambah untuk kegiatannya, nggak berkurang. Jauh kita ke Pangandaran, ke Garut," jelas Hengky Kurniawan.

Sonya sendiri tidak keberatan dengan hobi sang suami. Baginya, yang terpenting adalah bisa terus mendampingi Hengky dalam berbagai kegiatan di luar rumah.

"Sebenarnya sejak di Bandung (sudah terbiasa). Tapi kalau naluri memang agak tomboy. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kadang pakai rok, pakai kebaya. Tapi kalau touring harus sporty ya kita sporty," kata Sonya.

Hengky pun memiliki alasan mengapa ia ingin sang istri ikut menemaninya saat touring.

"Hobi touring ini sejak saya menjabat (sebagai pejabat daerah). Jadi, kegiatan saya selalu bareng-bareng sama dia. Sekarang malah jadi ketagihan. Kalau nggak ada dia, rasanya kayak ada yang hilang. Dia itu seperti asisten, sekretaris, sekaligus istri yang menyiapkan makanan," ujar Hengky.

 

