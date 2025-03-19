Jennifer Coppen Geram Dituding Permainkan Agama, Laporkan Netizen ke Polisi

JAKARTA - Jennifer Coppen akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan pemilik akun TikTok @inayah.aurellia.b ke Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik pada Selasa (18/3/2025).

Laporan ini bermula dari tudingan netizen yang menilai Jennifer sengaja menggunakan hijab demi seorang kreator konten asal Malaysia, Aishar Khaled. Dalam unggahannya, akun tersebut mempertanyakan mengapa Jennifer tidak berhijab saat bersama mendiang suaminya, Dali Wassink, tetapi mengenakan hijab saat bersama Aishar.

"Suami kakak kemarin kan sudah Islam kan. Kenapa enggak berhijab demi dia (Dali Wassink)? Malah ini pula kakak berhijab demi si kawan ini (Aishar Khaled). Ini agak lain," tulis akun tersebut.

Tak hanya itu, akun tersebut juga menuding Jennifer mempermainkan agama dan bahkan membawa-bawa nama mendiang suaminya.

"Laki kakak sudah ada di surga lho kak. Dia kan sudah memilih ke agamanya yang lama, kakak itu menuruti dia ke agama yang lama aja sudah. Hidup ini harus punya prinsip, satu agama aja kakak pilih, jangan keluar masuk agama lain, nggak boleh itu," tambahnya.

Merasa difitnah, Jennifer pun mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum dan berdiskusi dengan pengacaranya.

"Yang kayak gini enaknya dikasih efek jera nggak sih? Ya udah lah, gas aja (laporkan ke polisi), mumpung lagi bosan," ujar Jennifer dalam unggahan di Instagram @jennifercoppenreal20.

Tak hanya sekadar ancaman, Jennifer membuktikan keseriusannya dengan membagikan video saat dirinya resmi membuat laporan ke Polda Bali, didampingi oleh kuasa hukumnya.

"Dibilangin janda anak satu ini jangan ditantang," tegasnya.