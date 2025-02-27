Curhat Jennifer Coppen Jalani Ramadan Tanpa Dali Wassink

JAKARTA - Jennifer Coppen membagikan cerita tentang persiapannya menyambut bulan suci Ramadan 2025. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena harus menjalani ibadah puasa tanpa sang suami, Yitta Dali Wassink.

Kepada wartawan, Jennifer mengungkapkan bahwa sejak menikah, dirinya dan Dali belum pernah sekalipun menjalani Ramadan bersama.

"Pastinya ada sedihnya karena ini bakal jadi Ramadan pertama tanpa Papa Dali, dan kami juga belum pernah sempat merayakan bersama," ujar Jennifer Coppen saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski begitu, aktris berusia 23 tahun ini tetap bersyukur karena Ramadan kali ini akan menjadi momen istimewa baginya. Ia dan keluarganya akan merayakan Lebaran di rumah baru yang dibangun bersama mendiang suaminya.