Wasiat Terakhir Mat Solar Sebelum Meninggal: Jangan Tinggalkan Shalat

JAKARTA - Anak sulung Mat Solar, Idham Aulia, menjelaskan kalimat sekaligus pesan terakhir yang terucap dari mulut ayahnya sebelum lumpuh karena stroke dan meninggal dunia pada 17 Maret 2025 kemarin.

Idham menjelaskan bahwa serangan stroke terparah yang dialami sang ayah terjadi pada 2022 lalu. Namun, sebelumnya Mat Solar sempat menyampaikan pesan kepada Idham seolah dirinya tahu bakal tak bisa bicara lagi.

"Ayah cuma bilang sama saya, 'Idham, jaga shalatnya, jaga adik-adiknya, terus jaga mama, sama jaga istri kamu, jangan pernah tinggalkan sholat' Ya, itu aja," katanya sambil menahan tangis di TPU Daiman Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (18/3/2025).

"Itu terakhir banget, ayah bener-bener bisa ngomong secara lugas, abis itu udah mulai susah ngomong," imbuhnya.