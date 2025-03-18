Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wasiat Terakhir Mat Solar Sebelum Meninggal: Jangan Tinggalkan Shalat 

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |12:35 WIB
Wasiat Terakhir Mat Solar Sebelum Meninggal: Jangan Tinggalkan Shalat 
Mat Solar
A
A
A

JAKARTA - Anak sulung Mat Solar, Idham Aulia, menjelaskan kalimat sekaligus pesan terakhir yang terucap dari mulut ayahnya sebelum lumpuh karena stroke dan meninggal dunia pada 17 Maret 2025 kemarin.

Idham menjelaskan bahwa serangan stroke terparah yang dialami sang ayah terjadi pada 2022 lalu. Namun, sebelumnya Mat Solar sempat menyampaikan pesan kepada Idham seolah dirinya tahu bakal tak bisa bicara lagi. 

"Ayah cuma bilang sama saya, 'Idham, jaga shalatnya, jaga adik-adiknya, terus jaga mama, sama jaga istri kamu, jangan pernah tinggalkan sholat' Ya, itu aja," katanya sambil menahan tangis di TPU Daiman Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (18/3/2025).

Wasiat Terakhir Mat Solar Sebelum Meninggal: Jangan Tinggalkan Shalat
Wasiat Terakhir Mat Solar Sebelum Meninggal: Jangan Tinggalkan Shalat

"Itu terakhir banget, ayah bener-bener bisa ngomong secara lugas, abis itu udah mulai susah ngomong," imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126155/mat_solar-S3JM_large.jpg
Damai, Segini Uang yang Diterima Keluarga Mat Solar dalam Kasus Sengketa Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126095/anak_mat_solar-rPSB_large.jpg
Anak Almarhum Mat Solar Terharu Kasus Sengketa Tanah Berakhir Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125317/mat_solar-OqCK_large.jpg
Sengketa Tanah Mat Solar Berakhir Damai, Uang Ganti Rp3,3 M Segera Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3124103/mat_solar-5SHB_large.jpg
Aktivis, Mat Solar Sempat Hilang di Zaman Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3124050/anak_mat_solar-pEI3_large.jpg
Keluarga Mulai Ikhlaskan Kepergian Mat Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123957/anak_mat_solar_hadir_di_pn_tangerang_perjuangkan_hak_sang_ayah-zuT2_large.jpg
Anak Mat Solar Hadir di PN Tangerang, Perjuangkan Hak sang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement