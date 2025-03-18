Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kesedihan Anak Mat Solar yang Tak Sempat Menemani Ayah Terakhir Kalinya

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |03:29 WIB
Kesedihan Anak Mat Solar yang Tak Sempat Menemani Ayah Terakhir Kalinya
Kesedihan Anak Mat Solar yang Tak Sempat Menemani Ayah di Saat Terakhir (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepergian Mat Solar pada Senin, 17 Maret 2025, pukul 22.30 WIB meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama putranya, Haidar Rasyad atau yang akrab disapa Popon. Kesedihan begitu terpancar dari dirinya karena tak sempat berada di sisi sang ayah di saat-saat terakhir.

Popon tidak berada di rumah sakit ketika Mat Solar menghembuskan napas terakhirnya. Tangisnya pecah di dalam mobil saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dengan suara penuh kesedihan, ia hanya bisa meneriakkan kata "Ayah" berulang kali.

"Ya Allah, kenapa ayah meninggal di waktu yang tidak tepat? Aku sedang di luar," tulis Popon dalam unggahannya.

Kesedihan Anak Mat Solar yang Tak Sempat Menemani Ayah saat Terakhir
Kesedihan Anak Mat Solar yang Tak Sempat Menemani Ayah saat Terakhir

Sebagai anak yang selalu mendampingi perjuangan sang ayah melawan penyakitnya, Popon merasa terpukul karena tak sempat mengucapkan kata-kata perpisahan.

1 2
